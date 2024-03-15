Офицер ВСУ загрустил: «Не маршировать нам по Красной площади»

У России на данный момент нет никакой надобности повышать ставку до ядерной войны, поскольку власть устойчива, а нынешняя интенсивность войны только мобилизует страну.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев, взявший себе псевдоним Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, какие-то компромиссы будут. Потому что Россия, уже очевидно, находится под жёстким управлением авторитарной власти, и у неё есть возможности мобилизовываться, повышать ставки ей есть куда. Если два года назад мы думали, что мы им сейчас накостыляем, поднимется волна, Путина скинут, но мы уже видим, что этого не произойдёт, это надо признать как факт. Путин живее всех живых и, скорее всего, издохнет своей смертью, и очень нескоро. И с этим надо как-то жить. Как жило когда-то НАТО и Варшавский договор. Они могли уничтожить друг друга и всю планету за пару секунд, но как-то этого не сделали, при том, что были на серьёзных ножах. Поэтому придётся какую-то демаркационную линию проводить, это будет, наверное, железный занавес», – сказал Грин.

Он пожаловался, что сил у ВСУ не хватает даже для такой не тотальной войны.

«Ему нет смысла повышать ставку до ядерной войны, он достаточно неплохо себя чувствует там, он взял под контроль всю страну. Вот этот натуральный эксперимент на протяжении двух лет с просто нахальной ликвидацией людей, которые являются оппозицией – часть выгнал, остальных, кто не догадался выгнаться, значит он их добьёт. Практически вся оппозиция, как справа, так и слева, им подавлена, и его власти в России ничего не угрожает. И наших сил совершенно точно не хватит, чтобы взять Москву и провести парад на Красной площади. У нас нет ресурсов вести такую войну, даже такой интенсивности, она не стопроцентной интенсивности, это не тотальная война, которую мы сейчас ведём. Естественно, у нас бюджета не хватает на многое, не только на армию. Поэтому долг мирового сообщества – защитить своего члена. Даже не будучи членами НАТО мы, они как бы должны нам помочь, в противном случае придут за ними», – сокрушается ВСУшник.