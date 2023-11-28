Офицер ВСУ жалуется, что за Россию люди идут воевать охотнее
Благодаря грамотной мобилизационной политике и потоку добровольцев, российская армия не имеет дефицита в подготовленном личном составе.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев, взявший себе псевдоним Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши ожидания, что у России кончатся солдаты, готовые умирать за бредовые идеи своего лидера государства, не оправдались. Их чего-то не убавляется. У них довольно успешно идёт рекрутинг, мы видим, что в России действительно нет мобилизации.
То есть там достаточно людского ресурса, который за те деньги, которые дают, готов идти на эту войну», – отметил Грин.
Он пожаловался, что в то же время на Украине мобилизацию сделали насильственной и превратили в бизнес.
«А у нас этот процесс превратили в бизнес. У нас появились бизнесмены, которые собирают деньги, и у меня такое ощущение, что им в принципе всё равно, сколько и какого качества они наберут мобилизованных. Главное – получить побольше дохода от этого процесса», – добавил офицер ВСУ.
Спасибо!
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