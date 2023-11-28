Офицер ВСУ жалуется, что за Россию люди идут воевать охотнее

Благодаря грамотной мобилизационной политике и потоку добровольцев, российская армия не имеет дефицита в подготовленном личном составе.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев, взявший себе псевдоним Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши ожидания, что у России кончатся солдаты, готовые умирать за бредовые идеи своего лидера государства, не оправдались. Их чего-то не убавляется. У них довольно успешно идёт рекрутинг, мы видим, что в России действительно нет мобилизации.

То есть там достаточно людского ресурса, который за те деньги, которые дают, готов идти на эту войну», – отметил Грин.