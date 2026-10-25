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Зимой Россия сделает невозможной жизнь в крупнейших украинских городах.

Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский, в прошлом начальник райуправления МВД в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник спросил, как его собеседник оценивает перспективы России с зимними ударами по тылам Украины.

«Сначала тупик, потом катастрофа, но они нас потушат. У них больше на сегодняшний день баллистики, больше реактивных дронов… Они ударят сейчас по очистным в Харькове, Киеве. И живёшь ты на Новопечерских Липках или в хрущёвке – канализация у тебя одна», – тревожится Ярославский.

Кроме того, он напомнил, что Россия «начала кошмарить мосты».

«Они, если не будет энергетического перемирия, создадут зимой невыносимые условия проживания городов-миллионников – Харьков, Киев, Одесса», – считает офицер.

По его мнению, чтобы избежать этой ситуации, нужно идти к американцам «с предложением альянса».

При этом Ярославский жалуется, что Британия, заключив 100-летнее соглашение с Украиной, так и не отменила для нее визы.