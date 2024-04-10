Офицер ВВС США: У нас нет 61 млрд для Украины, мы «воруем у Ирана»

Максим Столяров.  
10.04.2024 21:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Иран, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


США выкручиваются, понимая, что у них нет объявленной для Украины суммы помощи в 61 миллиард долларов.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано сказала подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США выкручиваются, понимая, что у них нет объявленной для Украины суммы помощи в 61...

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«Конфискованные иранские системы вооружений, которые были перехвачены до того, как они попали хуситам за последние полтора года, и мы только что отправили кучу этого оружия, которое мы получили от Ирана, на Украину. Так вот, зачем мы это сделали! Потому что у нас заканчиваются боеприпасы. У нас нет ничего другого, мы отдадим вам то, что мы украли у иранцев.

Это говорит мне о том, что у нас нет 61 млрд. долларов, которые можно было бы потратить на глупые, идиотские вещи. И они это знают», – сказала Квятовски.

Наполитано поддержал настроение гостя студии.

«Они также знают, что около 40 из этих 61 млрд. остаются прямо здесь в США, и идут прямо на ВПК, чтобы вознаградить избирателей-республиканцев, проголосовавших за это. Чтобы руководители этих стран могли забрать домой большие бонусы, и внести свой вклад в кампанию республиканцев», – добавил американский журналист.

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