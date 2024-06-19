Создание антироссийского плацдарма путём уничтожения Украины оказалось чудовищной ошибкой Запада. Населению надоело слушать ложь и видеть, как впустую тратятся ресурсы на эту кампанию.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано сказала подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад вложил деньги в уничтожение Украины и создание какой-то видимости антироссийской системы ценностей. Вложились СМИ и нынешний набор лидеров Запада, включая Байдена – и не всех, но многих европейских лидеров. Они полностью вложились в эту сюжетную линию и боятся от неё отказаться, потому что это незрелые взрослые люди. Они не могут признать, что совершили ошибку и растратили богатство своего народа в этой ошибке. Либо пока их не заменят этими налогоплательщиками, либо пока они не повзрослеют, чтобы признать ошибку и начать искать способ её исправить, мы не увидим ничего другого от западных лидеров», – сказала Квятковски.

Она добавила, что если бы не война на Украине, у Джо Байдена не было бы таких проблем с рейтингами.

«Если бы Байден, хоть он во многом недееспособный, не предпринял этих усилий на Украине, на Украине был бы мир, и у нас не было бы этой войны, он мог бы сосредоточиться на том, что происходит в Газе. И я думаю, он был бы ближе к тем рейтингам, которые ему нужны, чтобы остаться на своём посту. Он катастрофически непопулярен в США, избиратели не желают его возвращать на пост президента, и во многом это связано с тем, что им надоело то, что он делает на Украине. Им надоела ложь. Средний европеец имеет больше представления о том, что является правдой в отношении статуса Украины, в отношении причин этой опосредованной войны на Украине. Американцам постоянно лгали, но мы тоже начинаем просыпаться, и нам это не нравится. Это плохая политика», – заключила американский полковник в отставке.