Офицер ВВС США: Запад боится признать, что Украина – это фатальная ошибка

Максим Столяров.  
19.06.2024 20:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 507
 
Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Создание антироссийского плацдарма путём уничтожения Украины оказалось чудовищной ошибкой Запада. Населению надоело слушать ложь и видеть, как впустую тратятся ресурсы на эту кампанию.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано сказала подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Создание антироссийского плацдарма путём уничтожения Украины оказалось чудовищной ошибкой Запада. Населению надоело слушать ложь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Запад вложил деньги в уничтожение Украины и создание какой-то видимости антироссийской системы ценностей. Вложились СМИ и нынешний набор лидеров Запада, включая Байдена – и не всех, но многих европейских лидеров. Они полностью вложились в эту сюжетную линию и боятся от неё отказаться, потому что это незрелые взрослые люди.

Они не могут признать, что совершили ошибку и растратили богатство своего народа в этой ошибке. Либо пока их не заменят этими налогоплательщиками, либо пока они не повзрослеют, чтобы признать ошибку и начать искать способ её исправить, мы не увидим ничего другого от западных лидеров», – сказала Квятковски.

Она добавила, что если бы не война на Украине, у Джо Байдена не было бы таких проблем с рейтингами.

«Если бы Байден, хоть он во многом недееспособный, не предпринял этих усилий на Украине, на Украине был бы мир, и у нас не было бы этой войны, он мог бы сосредоточиться на том, что происходит в Газе. И я думаю, он был бы ближе к тем рейтингам, которые ему нужны, чтобы остаться на своём посту. Он катастрофически непопулярен в США, избиратели не желают его возвращать на пост президента, и во многом это связано с тем, что им надоело то, что он делает на Украине. Им надоела ложь.

Средний европеец имеет больше представления о том, что является правдой в отношении статуса Украины, в отношении причин этой опосредованной войны на Украине. Американцам постоянно лгали, но мы тоже начинаем просыпаться, и нам это не нравится. Это плохая политика», – заключила американский полковник в отставке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть