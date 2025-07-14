Офицер ВВС Украины: Запад ворует наш опыт и нам же перепродаёт технологии

Западные оборонные компании внимательно мониторят украинский опыт противостояния ракетным и дроновым атакам, однако очень неохотно делятся извлечёнными из этого техническими наработками.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замдиректора компании, производящей средства РЭБ, офицер ВВС Украины в резерве Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы от Германии получать не только финансирование разработок, но и некоторые технологические решения. Потому что то, что имеет ракета «Таурус», могло бы стать качественным дополнением нашей ракетной программы.

Это болезненный вопрос, потому что большинство западных компаний и европейских оборонных – являются частными компаниями, и они неохотно делятся некоторыми своими возможностями. При этом забирая у нас качественную аналитику, потому что мы видим наличие определённых лиц на Украине, которые собирают информацию.

Все эти встречи, на которых призываешь не передавать так много информации европейцам, а вместо этого получать больше от них. А то они используют эту информацию, а потом приходят к нам: смотрите, у нас есть дрон-перехватчик, или у нас есть оружие, которое мы можем продавать», – пожаловался Храпчинский.