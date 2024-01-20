Офицер: Заканчиваются боеприпасы, Авдеевку потеряем

Вадим Москаленко.  
20.01.2024 23:09
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Подразделениям ВСУ по всей линии фронта не хватает боеприпасов для западного оружия.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подразделениям ВСУ по всей линии фронта не хватает боеприпасов для западного оружия. Об этом...

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«Сейчас вообще по всей линии фронта такая ситуация, что к западным образцам вооружения и, прежде всего, артиллерии, ВСУ реально не хватает боеприпасов. Сейчас разблокировать помощь США – это задача номер один для нашего политического руководства.

И это касается не только 155-мм снарядов, но практически всей номенклатуры вооружения», – сказал Крамаров.

Пожаловался, что российская армия продолжает давить на многих направлениях.

«В ближайшее время возможно обострение, третья волна атаки на Авдеевку. И опять-таки, если мы в ближайшее время не получим пакет помощи, прежде всего от США, то очень сложно будет удерживать Авдеевку дальше», – подытожил эксперт.

Канал военных инженеров Черноморского флота сегодня сообщил о прорыве обороны Авдеевки.

«В районе Царской охоты наши подразделения прорвались и смогли дойти до ул. Чернышенко и ул. Спортивной. А также продвижение по ул. Соборной прямо в центр города. В данный момент противник сообщает о наших попытках закрепиться.

Помимо этого с юга удалось преодолеть ж/д полотно. В случае, если удастся закрепиться, то гарнизон «ПВО» и «Чебурашки» долго не протянет».

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