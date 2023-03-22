Офицер запаса полон оптимизма: «Наступление ВСУ помножим на ноль»

ВСУ превратились в остатки войск, которые двигают западные управленцы Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил подполковник запаса, военный эксперт Олег Шаландин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логика [военная] очень простая. ВСУ, точнее то, что от них на данный момент осталось, они не самостоятельны. Они действуют не по планам своего начальника Генштаба, не по указаниям министра обороны, ими управляют совсем другие люди. Им прикажут – они пойдут. Им скажут налево – они пойдут налево, направо – пойдут направо, скажут стоять – будут стоять, скажут двигаться вперёд – будут двигаться вперёд. Это расходный материал в руках совершенно других людей.

Я не понимаю до сих пор, почему украинцы, как их убедить, что, ребята, вы ввязались не в свою, вообще, драку, вообще, не в свою. Но они хотят там быть, присутствовать и принимать участие…», – говорил Шаландин.