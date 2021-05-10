Офицерам ВСУ и СБУ пора установить контакты с разведкой ЛДНР и освобождать Киев – Марков

10.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Освобождение Украины от хунты является делом чести любого человека, проживающего в этой стране.

Об этом в рамках онлайн-марафона, посвященного Дню Республики в ДНР, заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мешает воссоединению, мешает демократическому волеизъявлению народов различных регионов Украины, прежде всего, диктатура, установленная спецслужбами англосферы – США, Великобритании и Канады.

Именно они, эти военные преступники, финансируют и поощряют террор со стороны неонацистских банд, этого позора современной Европы, позора человечества – эти бандеровские ошмётки, которые шляются при поддержке государственных властей по различным городам Украины, и которых мечтает уничтожить абсолютное большинство граждан Украины.

Мы прекрасно знаем, что Украина – не фашистская, большинство народа Украины ненавидят фашистов и своими руками прибили бы, придушили всю эту нацистскую нечисть, которая бесчинствует в Украине. Но, к сожалению, эта нечисть пользуется поддержкой таких мощнейших держав, как США, Великобритания, Канада и многих их союзников», – сказал Марков.

«Я считаю, что дело чести любого офицера ВСУ, СБУ – немедленно установить контакты с разведкой ДНР, ЛНР, российской разведкой, и немедленно принять максимальное участие в слежении, в ликвидации террористической оккупационной хунты, захватившей власть в Украине, и восстановлении свободы и независимости Украины. Освобождение Украины от хунты является делом чести любого человека, проживающего на Украине», – подчеркнул политолог.

«А дальше, различные регионы Украины должны сами иметь возможность определить – хотят ли они жить в рамках украинской государственности, либо они хотят вернуться в лоно российского государства.

Пусть сегодня по социологии, я думаю, что если провести свободный референдум, то примерно, от половины регионов с 2/3 населения Украины примут решение о воссоединении с Россией», – не сомневается Сергей Марков.