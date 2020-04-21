«Офицеру выбили глаз» – ВСУшники набросились на стреляющих по ним начальников

21.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

На Луганщине около двух десятков ВСУшников пострадали в ходе столкновений рядового состава с командованием, возмущённым полным игнорированием приказов со стороны подчинённых.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединения ВСУ продолжают нести небоевые потери в зоне карательной операции. Так, в ночь с 20 на 21 апреля военнослужащие 2 механизированного батальона 30 бригады ВФУ массово отказались выполнять приказы командиров, ссылаясь на режим самоизоляции», – сообщил Осадчий.

По его словам, открытый отказ подчинённых привёл к применению физической силы со стороны офицеров бригады.

«В результате завязавшийся массовой драки и применения оружия для усмирения подчинённых, трое военнослужащих получили огнестрельные ранения, пятнадцать человек имеют травмы различной степени тяжести. У одного офицера выбит глаз.

Со всеми участниками происшествия ведут работу офицеры ВСП и СБУ, о массовом саботаже доведено командующему ООС», – рассказал представитель оборонного ведомства.