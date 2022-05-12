Офицеры флота РФ объяснили, зачем Зеленский погубил столько ВСУшников за остров Змеиный

Новости Украины

Украина не оставляет попыток атаковать позиции ВС РФ на острове Змеиный, чтобы добиться контроля над ним. Это позволит «разблокировать» путь для транспортировки зерна из Одессы.

Об этом, в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Одесса – это центр экспорта аграрной продукции. И от того, как работают порты большой Одессы, зависят миллионы жизней людей по всему миру – и в Африке, и в Азии. Есть уже угроза и голода, и повышения цен на продукты питания, потому что Путин закрыл фактически блокировал Черное море… Безусловно, то, что происходит вокруг Одессы и вообще в Черном море – это вызов всему миру и продовольственной безопасности мира… Тут я хотел бы отметить наши Вооруженные силы Украины, которые проводят просто невероятную операцию на острове Змеиный, который россияне пытались использовать как свою базу в северо-западной части Черного моря, но эта база полностью уничтожена украинскими военными, Вооруженными силами Украины. Это огромный успех, и он дает возможность для того, чтобы теоретически открыть этот путь из Одессы для украинского зерна», – вещал Гончаренко.

О необходимости вывоза украинского зерна ранее заявлял и президент США Джо Байден: «В хранилищах Украины находится 20 миллионов тонн зерна. Мы сейчас думаем над тем – как его вывезти оттуда. Это стабилизирует ситуацию с едой во всем мире».

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем блоге отмечает, что в случае, если планы Байдена осуществятся, Украину ждет голод.

«Что это означает для населения этих территорий? Голод! Это гарантированный голод уже к середине лета на всей подконтрольной Зеленскому территории! Обвинить в нём, естественно, планируют не Зеленского, готового вывезти остатки зерна за границу, а Россию – она традиционно виновата во всех бедах Запада и его холопов. Свою лепту в будущий голодомор на постукраинском пространстве не забыл внести и ЕС: В Еврокомиссии разрабатывают план по ускорению поставок с постукраинского пространства в ЕС растительных масел, кукурузы и пшеницы. А «виновата», как обычно, Россия!».

Рогов также подчеркивает, что российский контроль над островом Змеиный мешает осуществить эти планы, а вывезти зерно сухопутным путем в таком объеме невозможно.

«Пропускная способность железных дорог на экспортном направлении оценивается в 1,1 млн тонн зерна и до 250 тыс. тонн подсолнечного масла в месяц. Это означает, что вывозить запланированные 20 млн. тонн зерна организаторы «голодомора» будут вынуждены почти два года. Это их в корне не устраивает, так как невывезенное зерно останется в распоряжении населения постукраинского пространства, и голод будет сорван. Само собой, не смогут заработать на невывезенном зерне и западные хозяева режима Зеленского. Для вывоза всего объёма зерна и организации полноценного голода им срочно необходимо разблокировать порты Одессы, Очакова и Ильичёвска – только по морю можно успеть вывезти запланированный объём! Но на море организаторам голода мешает Черноморский Флот России и… радиолокационные посты на подконтрольном России о. Змеиный. Именно для уничтожения радиолокационных постов на о.Змеиный, контролирующих море и небо на Одесском направлении, ради разблокирования портов для вывоза зерна, западные хозяева Зеленского бросили в мясорубку лётчиков, десантников и моряков ВСУ и ВМСУ».

С важностью Змеиного соглашается выходец из Одессы, историк Александр Васильев.

«Действительно, пробить морскую блокаду противнику необходимо для того, чтобы морем из Одессы, в первую очередь, пошло зерно, а на встречный поток – это топливо, которого украинской армии не хватает, и оружие. Потому что то, что возят фурами, то, что возят вагонами железнодорожными – это все капля в море. Только морские перевозки могут по-настоящему это все обеспечить. А Змеиный запирает ту акваторию, когда можно было пробраться под румынским берегом. Потому что сейчас, мне люди присылали видео, снятые на телефон, на границе, на Дунае, в этой части южной Бессарабии, которая в Одесскую область входит, там гигантские пробки из фур. Просто фурами везут зерно», – заявил Васильев в эфире «Радио Спутник».

При этом, по мнению военных экспертов, слова Гончаренко о «деблокаде Черного моря» не имеют ничего общего с вывозом зерна – Украина сама заминировала побережье в районе Одессы, а все заявления об этом – лишь попытка вовлечь в Черное море корабли стран НАТО.

«Контроль над Змеиным позволяет контролировать ситуацию в целом на всей северо-западной части Черного моря, воздушное пространство над морем, плюс прилегающие берега сухопутной территории. Плюс возможности вывоза чего-то по сухопутью в Румынию и из румынских портов в интересах Украины. Поэтому Змеиный действительно играет большую роль. Но с точки зрения «прорыва блокады» – это нужно адресовать Киеву, потому что это ВМС Украины бесконтрольно забросали эту часть моря минами, это реальная опасность судоходству. Поэтому обвинять в блокаде российскую сторону абсолютно неверно, лживо и нелогично. Тем более, что Россия в любой день готова вывести 75 иностранных судов, находящихся в различных украинских портах. Препятствия в выходе кораблей оказывает не российская, а украинская сторона. В этих заявлениях явно присутствует желание привлечь третью сторону. Так или иначе разблокировать Боспор, чтобы сюда завести корабли НАТО, корабли нечерноморских государств, привлечь к активным действиям ВМС Болгарии, Румынии и Турции – государств, которые сейчас не проявляют активности на черноморском пространстве», – заявил капитан I ранга запаса, эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев.

С ним согласен другой российский военный эксперт.

«Достаточно недавно Украина сама выставила мины по фарватерам, заминировали побережье, опасаясь высадки российских войск. Кто будет разминировать сейчас? Для этого нужны тральные силы, при чем тут остров Змеиный? О нем, на мой взгляд, говорят потому, что эта авантюра по взятию его под контроль закончилась фиаско и привела к гибели спецназа, потере существенной части авиации, нескольких катеров. Так что эти слова – чистая попытка оправдаться за побоище украинской армии. Это зерно им бы пригодилось самим на следующий год. А сейчас, в силу того, что они говорят, что получают помощь, ленд-лиз, в скором времени им придется платить долги. А долги платить придется зерном, землей – что у них еще осталось. Поэтому это чистой воды популистское заявление», – добавляет капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.