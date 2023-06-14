Офицеры ФСБ и ФСО недоумевают, почему Овсянникову дали возможность улизнуть на Запад

«Прецедент Овсянникова» с персональным исключением из санкционных списков и свободным выездом за рубеж стал поводом заговорить об агентуре влияния в высших органах российской власти.

Экс-глава МГБ ДНР, полковник ФСБ Андрей Пинчук приводит Овсянникова, как пример обхода всех ограничений и отсутствия персональной ответственности перед государством, а подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов рассуждает о разном подходе к должностям и персонам при одинаковом уровне доступа к информации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дмитрий Овсянников с 2016 по 2019 годы был губернатором нового российского субъекта – города Севастополя. После этого работал заместителем министра промышленности России, после – покинул Россию (несмотря на все формы допуска режима секретности). Сразу же отдельным решением Евросоюза с него снимаются все санкции, ранее, в целях легендирования, на него наложенные. После этого открывает на Кипре компанию по помощи российским чиновникам и бизнесменам в обходе санкций и легализации на западе доходов. По сути – легальный вербовочный пункт. Он такой не один», – подчеркивает Пинчук в публикации на своей странице в соцсетях.

Подполковник запаса Федеральной службы охраны, эксперт по безопасности Василий Кашканов продолжает рассуждать на тему, как «прорубить окно в Европу», даже если не положено.

«Честно говоря, ситуация не ясна не только с Овсянниковым, но и с аналогичными случаями среди бывших госслужащих тоже. Я уволился два года назад, но выезд закрыт, загранпаспорта нет, и я думаю, что по уровню секретов мы друг от друга недалеко ушли. И почему принимается облегчённое решение в пользу госчиновников – не совсем понятно. У них процедура допусков, конечно, другая. Но какая бы она ни была, моё личное мнение, последствия этого допуска, связанные с различными ограничениями, они должны быть одинаковые для всех. И пока осведомлённость человека в этих секретах не потеряет актуальности, должен жить и трудиться на территории нашей страны», – отметил Кашканов.

Еще один аспект, на который обратил внимание эксперт, государственные вложения в формировании чиновника высокого уровня. Образование, постоянное повышение квалификации, тренинги управленческих навыков и т.д. – государство вкладывает средства в то, чтобы работал компетентный грамотный сотрудник.

«Поэтому государство не должно оставлять без внимания тех лиц, которые покидают территорию страны. Вообще должно быть много вопросов, почему человек не хочет работать на страну. И второй момент, даже при выходе на пенсию государство должно заботиться об этих людях, тем самым заботясь о себе, продолжая использовать их навыки умения, опыт работы в дальнейшем. А не разбазаривать его на коммерческие структуры и так далее», – подчеркнул Кашканов, и добавил, что исключений из правил не должно быть. «Все должны быть уравнены в правах, без скидки на персону и должность. И если есть необходимость придержать человека в связи с его осведомлённостью в секретах, то это должно распространяться на всех. Если человек настолько ценен для страны, чтобы не выезжать, это должно быть предусмотрено в законодательстве. Поэтому, даже если не рассматривать персонально, то сам подход должен быть ко всем одинаковый, а не носить характер исключений, который зачастую используется в личных целях», – заключил эксперт.

Напомним, Овсянников ушел со своего поста в 2019 году, оставив Севастополю о себе на память долгострои и сорванные проекты ФЦП. На посту заместителя министра промышленности и торговли, куда он перешел из губернаторского кресла, Овсянников долго не продержался – за непотребное поведение в аэропорту Ижевска весной 2020 года он потерял и должность, и партбилет в ЕР. Единственное, что оставалось бывшему чиновнику, заняться бизнесом, но в этом ему препонами стали санкции ЕС, полагавшиеся к должности губернатора Севастополя.

За их отменой пришлось идти в суд ЕС. На борьбу за отказ от русского Севастополя у бывшего губернатора ушло два года – столько же, сколько он пребывал в должности. И как ни хотел Овсянников сохранить в тайне весь процесс, ему в этом отказали – если собрался предавать Родину, то делать это надо публично.

Сразу после вступления в силу решения суда ЕС об отмене персональных санкций в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова эксперты заговорили об опасном прецеденте по возврату российским чиновникам их зарубежных активов и недвижимости – нужно просто доказать в суде, что поддержка государственной политики входила в должностные обязанности, но не является личной точкой зрения.