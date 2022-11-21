Офицеры РФ объяснили, как расценивать угрозу МО Украины «захватить Крым в декабре»

Заявление официального Киева о намерении провести в декабре военную кампанию по захвату Крыма – это составная часть информационно-психологической операции, которая ведётся на протяжении многих лет против России, и цели у неё самые разные: от дестабилизации жизни внутри нашего государства, до стремление выдать желаемое за действительно с тем, чтобы Запад продолжил финансовое кормление украинского режима.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан запаса первого ранга Сергей Горбачёв.

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«Думаю, к подобного рода заявлениям нужно относиться с долей иронии и сарказма, которые были всегда свойственны крымчанам и севастопольцам в течение всех 23 лет украинской оккупации Крыма. Мы всегда игнорировали разного рода высокомерные, превышающие планки разумного, высказываемые в Киеве мысли. Или относились к ним весьма критически, – отметил он. – В данном случае то, что звучит от украинской стороны, звучало и раньше. Грубо говоря, это хотелки, составная часть информационно – психологической операции, которая происходит в рамках гибридной войны. Манера слабого – это преувеличивать свои силы, манера и тактика сильного – это, наоборот, их занижать. И подобного рода сценарий разыгрывается в разные времена разными народами по разным поводам. Сегодня Киев заявляет вновь о том, что он собирается вернуть Крым, причём в обозримой перспективе, называется декабрь, говорится о весне следующего года. Это из той же оперы. О выдаче желаемого за действительное. На самом деле преследуются вполне очевидные цели – вызвать у нас сомнения, недоверие, прежде всего к первому лицу и в целом к спецоперации, попытаться как-то раскачать российскую лодку. И так или иначе, мобилизовать силы у нас на полуострове, которые мы относим к «пятой колоне». Ко всему этому нужно относиться весьма критически, верить в свои силы и в принципе мобилизоваться. Потому что в призывах о подготовке фортификационных сооружений, о самообороне, о приведении в порядок бомбоубежищ – в этих призывах есть рациональное зерно. Нужно быть готовым ко всему, особенно с учётом того, что Россия сегодня оказалась в условиях, когда у нас практически нет союзников, за исключением единичных государств. И не так уж и много партнёров, на плечо которых можно опереться, или встать спиной спине, с тем чтобы выдержать прессинг и явные нападки со стороны наших недоброжелателей и открытых врагов».

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в комментарии URA.RU заявил, что нужно быть готовым ко всему, включая серьезную оборону Крыма.

«Не надо хотелки и фантазии путать с реальностью, подчеркнул он. – Но, тем не менее, как человек военный, могу сказать следующее: надо быть готовым ко всему, в том числе к серьёзной обороне в Крыму. Сегодня, насколько я знаю, линия обороны оборудуется. Думаю, что наши военачальники, которые управляют нашими войсками и руководят специальной операцией, все эти варианты предусмотрели».

По мнению Гурулева, все действия командующего спецоперацией Сергея Суровикина подчеркивают, что у него нет мелочей в планировании боевых действий, и он просчитывает все варианты: массированной атаки и наступления на Крымский полуостров, огневое поражение, попытки прорыва украинской армии при поддержке НАТО.

«Но заявления хохлов о том, что они к декабрю пойдут на Крым – бравада, своё наступление никто не анонсирует», – заключил генерал-лейтенант в запасе.