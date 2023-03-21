«Офицеры России»: Украина будет пытаться бить по гражданским объектам в Крыму

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В ближайшее время следует ожидать повторения атак Украины на гражданские объекты в Крыму, поскольку военные более защищены.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил эксперт организации «Офицеры России» полковник запаса Андрей Гоповатюк.

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«Противник будет пытаться нанести максимальное поражение нашим объектам, гражданской инфраструктуре. Учитывая, что военные объекты защищены более сильно, чем гражданские, они сейчас и пытаются атаковать гражданские объекты. В Джанкое они атаковали школу, обломки упали на техникум еще куда-то. Но думаю, что туристический сезон будет проходить нормально, потому что, в основном все приезжают на ЮБК – эти места хорошо прикрыты со стороны ПВО, поэтому я не думаю, что какие-то проблемы для отдыхающих будут», – сказал собеседник.

Другой эксперт «Офицеров России» генерал-майор Михаил Макарук объясняет, почему запущенные по Джанкою дроны было сложно сбить заранее.

«Запускают на малых высотах, которые на большом удалении невозможно обнаружить. Эта практика нам известна, такие места могут быть и на большом удалении, и на максимально приближенных районах на крымском направлении», – сказал он.

Генерал считает, что ЧП в Джанкое показало – Крым всё же защищён недостаточно.

«Естественно, заранее это делалось, но были и другие задачи, которые приходилось решать. Эта атака показала, что оттягивать нельзя и надо наращивать всю систему безопасности комплексно и масштабно… Нам не остается другого выхода, кроме как заранее готовиться к нанесению украинскими националистами в перспективе ближайшей перспективе ударов по стратегическим объектам военного назначения и промышленным центрам. У нас не остается иного выхода, кроме как усиливать систему ПВО, а также наращивать всю систему возможного отражения ударов, в первую очередь, с воздуха», – рассуждает Макарук.