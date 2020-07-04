Официальная Белоруссия закрывает глаза на «руку Киева»

04.07.2020, Москва, Елена Острякова

Украина вмешивается во внутренние дела белорусского государства, на что Минск не реагирует.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже несколько дней жду, когда наконец-таки прозреет наше мудрое руководство, которое все видит. Оно видит деньги российских олигархов, оно видит руку Москвы, где не нужно. Но когда официальный государственный орган, парламент государства Украина, создает депутатскую группу, в которую входят люди, подозреваемые в кровопролитном Майдане, человек, вербовавший боевиков на Донбасс, это не вмешательство во внутренние дела республики Беларусь.

Где наш президент? Где хотя бы посол Белоруссии в Киеве? Они что-то сказали? Ничего. Зато у нас каждый день, что не выступление, то российские олигархи, вмешательство в выборы и так далее. Такие вот двойные стандарты: мы кому союзники вообще?», – сказал Агафонов.

Напомним, скандальный депутат Алексей Гончаренко инициировал в Верховной раде создание межфракционного депутатского объединения, нацеленного на помощь белорусской прозападной оппозиции в канун президентских выборов. В группу вошли Андрей Парубий, которого обвиняют в расстреле демонстрантов и сотрудников милиции, и Игорь Гузь, который курировал белорусских «добровольцев» на Донбассе.