Официальная социология: Уход из Херсона не стал шоком для жителей России

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Новости Украины

Уход русской армии из Херсона не стал шоком для жителей России – в отличие от политизированной публики в Сети, обыватели практически не заметили трагическое событие. Более того, нет ни роста протестных настроений, ни падения рейтинга власти – напротив, моральное самоощущение россиян в последние дни лишь становилось лучше.

Такие данные социологического опроса опубликовал Фонд «Общественное мнение» (смотрите инфографику ниже текста новости), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопреки ожиданиям, отступление из Херсона не оказало явного негативного эффекта на настроения россиян. Рейтинг Путина +2% (77) Рейтинг Правительства +1% (50) «Уход российских войск из Херсона» назвали событием недели лишь 14%, события вокруг СВО в целом – 32%. Протестный потенциал за счет разгневанных патриотов тоже не вырос. Социологи фиксируют снижение, лишь 16% готовы лично принять участие в протестной акции (-2 п.п. за неделю). И, что самое главное – это рост спокойных настроений, сразу с 35 до 46%. То есть информационная кампания о рисках дальнейшего продвижения ВСУ не оказывает значимого воздействия на российских граждан. Эти данные говорят о довольно широком пространстве для маневра, как говорят некоторые эксперты, «на земле». События на фронте влияют на общественные настроения, но не фатальным образом. Через две недели, когда начнется предновогодняя суета, это влияние станет еще слабее. Ну и да, политические телеграм-каналы по-прежнему остаются информационным пузырем. Буря в стакане не выплеснулась за пределы площадки», – комментирует эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

Причиной того, что захват российского города Украиной не стал шоком для населения России, волгоградский политолог Алексей Сайгин видит апатию населения.

Однако, считает Сайгин, эта же апатия является и негативным сигналом в условиях мобилизации.

«Херсон – это как советские вклады и накопительная часть пенсии. Правящая элита сказала «вернём, но позже», и население эта мысль устроила. Позиция такая очень удобная. Правящей элите она даёт широкий манёвр для действий, а населению – возможность сидеть, сложа руки, заявляя «ничего не поделаешь» и «им там виднее». В условиях абсентизма российского общества другого и быть не может. Соответственно, любые мобилизационные мероприятия в такой ситуации бесполезны. Это касается не только политической жизни, но и войны. Никакой активности такие мобилизованные проявлять не будут. У населения один флаг (прибавивший в рейтинге 2%). Но вокруг этого флага будут стоять, а не идти с ним», – полагает комментатор.