Официальная Варшава встала на сторону бандеровцев и замалчивает факт массовых казней поляков

Власти Польши несут угрозу собственному народу, привечая боевиков «Азова» и прочих нацистов, последователей Степана Бандеры и Романа Шухевича. Украина до сих пор не признает жертв Волынской резни, а Польша делает вид, что ничего и не было.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил бежавший от преследования в Белоруссию польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это правда. Я об этом много писал, говорил… и не только я. Много поляков знают о том, какая это угроза. Но польские власти делают это, потому что у них за спиной США и Великобритания. И польская власть не думает о том, что это большая угроза для обыкновенных людей. А поляки смотрят телевизор, откуда им говорят, что украинцы наши братья, наши друзья. Я не против украинцев, но я против бандеровцев, нацистов. Для меня украинец тоже брат, но не нацисты и не бандеровцы. Когда я был на Западе Украины, то там в каждом огороде памятники Бандере и Шухевичу, улицы названы их именами. Как так?! Они убивали мирных людей, это была Волынская резня. В Польше об этом не говорят, будто бы ее и не было. Но люди-то об этом не забыли!», – подчеркнул диссидент.

По его словам, польские власти делают все, чтобы сам факт массовых убийств с особой жестокостью был забыт.

«Не так давно был установлен памятник жертвам Волынской резни. Но никого из польских властей на его открытии не было. Люди сами собрали деньги и построили памятник. И это тоже оказалось не так просто: никто не хотел из властей давать разрешение на то, чтобы его поставить. Была борьба, чтобы только памятник поставить. А где гробы этих людей, которых убили в Волынской резне? Их нет. Украина до сих пор не согласна с тем, чтобы похоронить как надо мирных людей, убитых, растерзанных детей и женщин. Это всё очень серьёзно», – подчеркнул Шмидт.