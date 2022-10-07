Официально: Черноморский флот возглавил адмирал из Приднестровья

07.10.2022  13:41 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Приднестровье, Россия, Севастополь


Сегодня в штабе Черноморского флота под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова прошла торжественная церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ, таким образом, подтвердив ходившие еще со времен гибели флагмана флота крейсера «Москва» слухи о смене командующего.

Сегодня в штабе Черноморского флота под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова прошла торжественная...

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Вице-адмирал Соколов родился 4 апреля 1962 года в г. Бендеры Молдавской ССР (ныне – Приднестровье).

В разные годы окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имениКузнецова, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В период с 1985 по 2012 гг. проходил службу на командных должностях на Тихоокеанском флоте, с 2012 по 2020 гг. на Северном флоте. С 2020 года – начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

В сентябре 2022 года назначен на должность командующего Черноморским флотом.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «Нахимова», «За военные заслуги», «За морские заслуги», ведомственными медалями.

Женат, имеет трёх сыновей.

 

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