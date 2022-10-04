Официально: командиры боевиков «Азова» теперь герои Украины

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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил командованию полка «Азов» звания «героев Украины».

Об этом говорится в соответствующем указе Зеленского.

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«Азовцы» Денис Прокопенко, Святослав Паламар и Олег Хоменко удостоены высшей государственной награды Украины.

Одновременно с ними звания героя получили Сергей Волынский, командир 36-й бригады морской пехоты и Денис Шлез, командир 12-й бригады Нацгвардии.

Отметим, что командиры «Азова» попавшие в плен в Мариуполе были выданы Украине при посредничестве турок и олигарха Абрамовича по процедуре обмена в день, когда Россия обьявила о проведении частичной мобилизации.

Верховный суд РФ признал «Азов» экстремистской организацией, однако обещанные суды над военными преступниками из этого вооруженного формирования так и не состоялись.