Официально: НАТО не собирается уходить из Черного моря

04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Страны НАТО намерены и дальше сохранять свое военное присутствие в Черном море.

Об этом официально заявил на сегодняшней встрече с Украиной и Грузией генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент “ПолитНавигатора” со ссылкой на “Интерфакс”.

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Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины Петр Порошенко и спикер ВРУ Андрей Парубийоткрытым текстом призывали страны НАТО отправить свои военные корабли в черноморско-азовский регион для “сдерживания России”.

Реакция официальной Москвы на последнее заявление Столтенберга пока неизвестно.