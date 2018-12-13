Официально: США переходят в наступление на Россию

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Американская администрация углубляет усилия в борьбе с российской пропагандой и “переходит в наступление”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в публикации американского издание The Washington Times по результатам общения с координатором Центра Глобального взаимодействия США.

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“Государственный департамент усиливает секретный центр контрпропаганды для борьбы дезинформацией со стороны России в почти двух десятках странах”, – отмечается в публикации.

Как утверждают чиновники администрации Трампа, противодействие РФ усиливается в рамках широкой деятельности Центра глобального взаимодействия.

“Мы переходим в наступление, и мы будем наступать на основных противников нашего государства в сфере пропаганды и дезинформации”, – приводит издание слова координатора Центра Даниэля Киммаджа.

По словам чиновника, наиболее прямую угрозу США представляет Россия, после нее определены Китай и Иран.

“Мы создали новые команды, ориентированные на Россию, Иран и Китай. У нас есть очень активная научно-техническая команда”, – отметил Кіммадж.

Глобальный центр взаимодействия создан распоряжением Государственного секретаря США в апреле 2016 года. Его официально декларируемая цель- координация усилий правительства США по борьбе с пропагандой и дезинформацией со стороны международных террористических организаций и зарубежных стран. Фактически же центр направлен на борьбу с РФ и рядом других стран, чьи режимы неугодны Вашингтону.