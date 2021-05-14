Официально – террорист. Зеленский назначил Семенченко главным козлом

14.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Карма догнала бывшего севастопольского афериста Константина Гришина ака большой украинский патриот и разжалованный псевдомайор ВСУ Семен Семенченко откуда не ждали.

Под конец дня 14 мая Офис генпрокурора и СБУ синхронно разразились пресс-релизами о вручении бывшему нардепу подозрения в организации обстрела украинского телеканала из противотанкового гранатомета.

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И если в прокурорской версии все выглядит в незабвенном стиле «кто-то кое-где у нас порой» – без конкретных имен, фамилий и названия пострадавшего канала, то у СБУ все четко – да, речь о Семенченко, А пострадавший канал – ныне закрытый по решению СНБО и входивший в пул Виктора Медведчука 112-Украина. И дело было в июле 2019 года.

По версии обвинения, Семенченко подговорил двоих боевиков своей ЧВК совершить теракт, снабдил оружием и обеспечил пути отхода. Цитата: «В июне 2019 года они провели разведку местности вблизи здания телеканала для определения оптимального способа совершения теракта, путей отхода с места преступления, наличия камер видеонаблюдения и т.п.».

Если верить следствию, то экс-комбат печально известного батальона «Донбасс» вообще какой-то шахид-самоучка. Ну или недоучка, это с какой стороны смотреть. – организовал передачу денег с целью приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

«Установлено, что они должны были приобрести автомобиль, заложить взрывчатку и подорвать у здания телеканала в установленное время. Впоследствии исполнители преступления убедили (Семенченко) совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета. Совершение этого преступления сразу было использовано представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны», – говорится в релизе СБУ.

Сам герой дня еще с марта находится за решеткой по другому делу – о создании незаконной ЧВК. По новому делу решается вопрос с мерой пресечения. Так что, кажется, Семенченко присел надолго и задержится за решеткой не по этому делу, так по другим, которые сейчас ему шьют в темпе вальса. И просто так его цепкие украинские спецслужбы из своих рук не выпустят.

Остается только догадываться, показания на обладателей каких громких в постмайданной Украине имен сейчас выбивают из Семенченко в обмен на сделку со следствием. А то, что он нужен именно как ниточка, ведущая к более серьезным персонажам – и к бабке не ходи. Да и выбора особого у Семенченко нет. Так как теперь он не только организатор незаконной ЧВК, но еще и террорист. А как дышал!

В этой истории остаются непонятными лишь два вопроса. Во-первых, зачем Семенченко понадобилось обстреливать канал Медведчука, а во-вторых, почему украинским правоохранителям понадобилось почти два года, чтобы разглядеть на камерах видеонаблюдения, записи с которых сейчас пришиты к делу в качестве вещдока, физиономию Семенченко.