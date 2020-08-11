Официально: В Минске первый погибший

11.08.2020, Москва, Елена Острякова

Один из участников массовых протестов погиб сегодня в Минске. Об этом сообщает МВД. Якобы, у него в руках разорвалось самодельное взрывное устройство, которое он хотел бросить в правоохранителей, штурмовавших баррикаду.

На улицах Минска вновь слышны выстрелы светошумовых гранат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как ОМОН разогнал протестующих от станций метро, им удалось сконцентрироваться в пяти точках белорусской столицы. Кое-где они пытаются строить баррикады и кидаться камнями в спецназ.

Наиболее драматические события происходили на площади Пушкинская. Там милиция использовала резиновые пули, одной из которых была ранена журналистка националистического издания «Наша Нива». Кроме того, был ранен водитель рейсового автобуса.

Правоохранители также использовали слезоточивый газ.

Еще одной формой протеста стали искусственные пробки, которые оппозиционные водители специально устраивают на магистралях.

После подвоза очередного автобуса ОМОНа протестующих удалось загнать во дворы. Там они рассеялись.

Правительственные здания в центре Минска обносят колючей проволокой.