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Новости Украины

Минобороны РФ сегодня подтвердило просочившиеся в СМИ накануне данные об уже второй попытке Киева выбить российский гарнизон с острова Змеиный. На Украине считают, что, захватив остров, они смогут разблокировать порт Одессы и начать экспорт зерна, чтобы рассчитаться с Западом за поставки оружия.

Однако, как и в первый раз в начале мая, штурм обернулся неудачей Киева. Российские системы ПВО отразили все попытки поразить военные объекты на острое. Об этом во время брифинга в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Конашенкова, после массированных ударов по острову Украина планировала высадить десант и захватить его. Помощь в этой операции с воздуха оказывал американский разведывательный беспилотник.

«В воздушном налёте было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4. Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский. Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены. Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный».

А это – потери Украины во время первого, майского штурма Змеиного

После того, как атака на Змеиный провалилась, ВСУ нанесли удар по российским буровым платформам, принадлежащим компании «Черноморнефтегаз», обстреляв из противокорабельных ракет и беспилотника «Байрактар»:

«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2». На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777. Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области».

Как рассказали «ПолитНавигатору» очевидцы, российские удары возмездия были такой силы, что взрывной волной выбило стекла даже в центре Одессы.