Официально: «Зерновая сделка» была прикрытием для накачки Украины оружием. Почему же это терпели целый год?

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Украина использовала договоренности по «зерновому коридору», которые обезопасили черноморские порты от ударов ВС РФ, для того, чтобы накапливать там оружие и запускать производство беспилотников.

Об этом на XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шойгу, из одесского региона наносились удары по Крыму под прикрытием «зерновой сделки».

«Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киевом созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ были развернуты производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму. Эти факты, известные западным партнерам Украины, не были учтены при рассмотрении в ООН вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки».