Официально: «Зерновая сделка» была прикрытием для накачки Украины оружием. Почему же это терпели целый год?

Анатолий Лапин.  
15.08.2023 16:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Украина


Украина использовала договоренности по «зерновому коридору», которые обезопасили черноморские порты от ударов ВС РФ, для того, чтобы накапливать там оружие и запускать производство беспилотников.

Об этом на XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина использовала договоренности по «зерновому коридору», которые обезопасили черноморские порты от ударов ВС РФ,...

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По словам Шойгу, из одесского региона наносились удары по Крыму под прикрытием «зерновой сделки».

«Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киевом созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт.

Более того, вблизи зернохранилищ были развернуты производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму. 

Эти факты, известные западным партнерам Украины, не были учтены при рассмотрении в ООН вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки».

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