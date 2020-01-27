Официальное издание Крыма назвало полуостров «украино-татарским»
«Крымская газета», издающаяся в Симферополе, и являющаяся печатным органом Совета министров Крыма, посчитала полуостров «украино-татарским».
Так записано в кроссворде, который был опубликован в пятничном номере газеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Telegram-канал «РИА82».
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В вопросе кроссворда о названии «украино-татарского полуострова», ответ состоит из четырех букв.
В прошлом году, незадолго до 9 мая, эта же газета оказалась в центре скандала с публикацией фото Адольфа Гитлера в рубрике «В этот день родились», где нацистский вождь был представлен как «немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии».
«Тогда уволили выпускающего редактора. Но, мы думаем, не в выпускающем редакторе дело», – отмечает канал.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.