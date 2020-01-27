Официальное издание Крыма назвало полуостров «украино-татарским»

27.01.2020, Симферополь, Максим Карпенко

«Крымская газета», издающаяся в Симферополе, и являющаяся печатным органом Совета министров Крыма, посчитала полуостров «украино-татарским».

Так записано в кроссворде, который был опубликован в пятничном номере газеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Telegram-канал «РИА82».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В вопросе кроссворда о названии «украино-татарского полуострова», ответ состоит из четырех букв.

В прошлом году, незадолго до 9 мая, эта же газета оказалась в центре скандала с публикацией фото Адольфа Гитлера в рубрике «В этот день родились», где нацистский вождь был представлен как «немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии».

«Тогда уволили выпускающего редактора. Но, мы думаем, не в выпускающем редакторе дело», – отмечает канал.