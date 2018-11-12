Официальные крымские СМИ подхватили тему, начатую «Политнавигатором»

12.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Официальные крымские СМИ развивают тему, начатую «Политнавигатором», – о варварском отношении монахов монастыря воссозданного в крымском Качи-Кальоне к скалам, в которых расположен памятник истории 6-го века.

Насельники строят себе пещерный храм и трапезную вместо разрушенных пожаром при помощи тяжелой строительной техники. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

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«У нас нет таких богатых спонсоров, которые могли бы нам новые дома поставить. Все собираем по копеечке, бабушки жертвуют. Поэтому мы вынуждены идти по пути наименьших затрат. Мы посчитали, что на пещеры затраты будут меньше», – рассказал монах Исидор.

Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что монахи ведут строительство без разрешительных документов.

«Должен быть проект, который должен пройти экспертизу. Проект не поступал на рассмотрение Минэкологии. Потом в рамках этой экспертизы, комплексного изучения всех факторов будет принято решение: продолжаем или останавливаем», – сказал Нараев.

Пока на монахов лишь налагают штрафы: 2 тыс руб за несанкционированную свалку и 5 млн руб за вырубку деревьев.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», тревогу в соцсетях забил крымский политолог и краевед Сергей Киселев. По данным Киселева, урочище уничтожается уже порядка десяти лет, а чиновникам и правоохранителям до этого нет дела.

Качи-Кальон – крымский средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай – Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой Бахчисарайского района Крыма. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI-XVIII века. Сейчас город входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник. В Российской Федерации, контролирующей спорную территорию Крыма, является объектом культурного наследия федерального значения.