Официальные письма «Белавиа» и Бел ж/д повергли в недоумение Крымскую общину белорусов

04.03.2020, Москва, Елена Острякова

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец получил ответы на свое обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямое авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем.

Ответы пришли из государственных компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом Чегринец написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В первую очередь, хотелось бы отметить корректность и пунктуальность белорусской стороны: ответы получены в оговоренные законом сроки и достаточно вежливо сформулированы. В данных ответах отсутствует (по крайней мере, в тексте) политическая составляющая, есть только экономика, и вот тут, конечно, появляются не только вопросы, но и недоумение.

Так, по мнению коллег из Бел ж\д, они не осуществляют перевозки в Крым, т.к. есть альтернативные варианты проезда. Как говорится, без комментариев… Это интересно – какие? Пешком? На велосипеде? Может, из Минска их лучше видно, чем из Симферополя?

«Белавиа» дали более развёрнутый ответ и сослались на экономическую невыгодность этих полётов. То есть, из Екатеринбурга, Казани или Ижевска летать выгодно, а из Минска не выгодно? Может, белорусским госкомпаниям просто не нужны деньги?», – пишет Чегринец.

Он полагает, что рейсы в Крым из Белоруссии могут осуществлять компании из других стран. Например, китайские или молдавские.

«Теперь я, наверное, обращусь к компаниям из России и других стран с тем же предложением: давайте соединим братские республики – Крым и Беларусь!», – заключил Чегринец.

По его данным, в прошлом году Крым посетили 150 тысяч граждан Белоруссии, в этом ожидается 200 тысяч человек.

Белоруссия, которая называет себя союзницей России, до сих пор не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а также российский статус Крыма.