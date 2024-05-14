Власти Сербии прогнулись перед Зеленским

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В ходе двухдневного визита в Белград глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и супруга украинского президента Елена Зеленская были приняты на самом высоком уровне, вплоть до президента Сербии Александра Вучича, который публично поддержал территориальную целостность Украины.

Западные СМИ расценивают такое поведение сербского лидера как попытку баланса между Западом, который обещает Сербии членство в ЕС, и Россией с Китаем, важными торгово-экономическими партнёрами страны, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американское информационное агентство Associated Press (AP) отметило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с двухдневным необъявленным визитом в Сербию, дружественную России страну, что, по мнению АР, является «признаком потепления отношений между Киевом и Белградом». При этом все без исключения СМИ отметили, что это первый визит украинских официальных лиц в Сербию с начала СВО, хотя президент Сербии за это время трижды встречался со своим украинским коллегой на полях различных международных форумов.

На протяжении воскресенья, 12 мая, киевских гостей забавляла первая дама Сербии Тамара Вучич. В её сопровождении Зеленская и Кулеба прогулялись по Белграду, посетили крепость Калемегдан, где для этого дела даже нашли один аудиогид с украинским языком – распространение таких устройств является личным проектом супруги украинского президента.

Как сообщается в профиле Елены Зеленской в соцсети, она посетила археологическую выставку «Римский зал» в Белградской городской библиотеке, а также ознакомилась с «Украинской полкой» – уголком библиотеки с украинскими книгами, созданным под ее патронажем. Зеленская также присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева, говорится в сообщении.

Примечательно, что Тамару Вучич и её киевских гостей сопровождала только группа журналистов из сербского государственного агентства ТАНЮГ, другие медиа просто не были оповещены о визите. Местный прозападный телеканал N1, который входит в медиа-холдинг экс-директора ЦРУ Дэвида Пэтреуса, назвал это «стыдливым освещением». Кстати, именно этом каналу, а не государственному телевидению Сербии, дал большое эксклюзивное интервью глава украинской дипломатии.

А в понедельник, 13 мая, у Кулебы и Зеленской начались официальные встречи. Глава МИД Украины сначала провёл переговоры со своим сербским коллегой Мирко Джуричем, потом с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем и спикером Скупщины (парламента) страны Аны Брнабич, которая до этого да срока была премьером.

«Мы открыты для дружеского обсуждения по всем вопросам и на всех уровнях», – сказал Вучевич и поблагодарил собеседника за упоминание о гуманитарной помощи, которую Сербия направила украинскому народу.

«Сербия привержена уважению международного права и территориальной целостности каждого государства-члена ООН, включая Украину», – заявил сербский премьер.

В свою очередь, Тамара Вучич и Елена Зеленская утром в понедельник приняли участие в конференции по психическому здоровью в Белграде, после чего обе первые дамы ознакомились с работой Центра молодёжи. Этот центр был основан с учётом опыта психологов и психиатров, оказывавших поддержку молодым людям после майских массовых расстрелов прошлого года в Сербии.

Во второй половине дня Кулеба и Зеленская опять же в сопровождении первой леди Сербии направились в одну из резиденций сербского президента Александра Вучича в Белграде. Он сначала встретился с главой МИД Украины, которого заверил, что посол Сербии, покинувший Киев накануне СВО, скоро вернётся обратно. Вучич обсудил с Кулебой «европейский путь обеих стран и необходимость установления мира».

С Еленой Зеленской президент Сербии обсудил культурные связи между двумя народами и гуманитарные вопросы.

«Я хотел бы, чтобы мир как можно скорее вернулся в каждый дом, чтобы обеспечить безопасное детство и развитие самых маленьких, от которых зависит будущее каждой страны», – сказал Вучич.

После встречи с каждым из киевских гостей отдельно, сербский лидер в компании жены коротко пообщался с Кулебой и Зеленской вместе.

Как отметило британское агентство Reuters, в силу традиционных исторических, религиозных, политических и военных связей в сербском обществе широко распространены пророссийские настроения, однако Вучич пытается достичь баланса процессом вступления Сербии в ЕС – и связями с Россией и Китаем, важными партнерами и инвесторами балканской страны.

При этом, судя по всему, Вучич прекрасно понимает, что членство в Евросоюзе в ближайшие годы не светит Сербии, которая стала кандидатом в члены ЕС ещё с 2012 года. Так, 13 мая сербский лидер провёл встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели, который выразил надежду, что Сербия вступит в ЕС на протяжении грядущих пяти лет. На это Александр Вучич саркастически ответил, что из разговоров в Брюсселе ему стало ясно: ни одна страна не станет членом ЕС раньше Украины.

Кстати, прямо на совместной пресс-конференции с Вархели президент Сербии заявил, что срочно отправляется в Нью-Йорк, поскольку в среду на заседании Генассамблеи ООН ожидается рассмотрение антисербской резолюции о «геноциде в Сребренице», продвигаемой Западом. Я лично не удивлюсь, если Украина эту резолюцию поддержит, несмотря на все прогибы Белграда перед Киевом.