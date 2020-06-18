Официальный представитель ЛНР заявил о невозможности переговоров с Украиной

18.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Киевские дипломаты самого высшего уровня фактически расписались в своей полнейшей некомпетентности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1», оппонируя украинским экспертам, заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два совпадения: есть условия рассмотрения кредита МВФ, меморандума, и есть синхронные заявления Кулебы и Ермака. Вы мне можете ответить, почему здесь у вас есть красные линии – например, вы с нами разговаривать не будете и добиваться какого-то урегулирования, а там у вас нет красных линий? Там вы готовы сдавать землю, готовы сдавать ваши школы, увольнять медиков, отдавать под контроль финансовую и прочие системы. Почему тут есть, а там нету?» – заявил Мирошник.

Луганский дипломат имел в виду два высказывания украинских коллег, опубликованные практически одновременно. Так, комментируя «красные линии», за которые якобы Киев никогда не зайдёт, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз прошёлся по большинству самых принципиальных пунктов Минских соглашений:

«Я могу вам озвучить красные линии, которые мы не пересечём. Первое – это прямой диалог (с ЛДНР – ред.), второе – мы будем требовать установления Украиной контроля над границей и никогда не откажемся от этой идеи. Третье – никакие выборы не состоятся на оккупированных территориях Донбасса в присутствии оккупационных российских войск или незаконных вооруженных формирований, четвертое – мы стремимся к реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но не по российскому сценарию, когда они будут иметь какое-то «право вето» на общенациональные решения в составе Украины» – сказал Кулеба в эфире «Радио НВ».

В свою очередь глава офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua, касаясь темы Консультативного совета, вообще заявил, что он ничего не подписывал:

«- Уже вроде обсудили, но все же уточню: подписи – ваши и Козака – под созданием Консультативного совета с учетом того, что эта идея теперь похоронена, несут какую-то юридическую силу?

– Никакой.

– Моральную?

– Никакой.

– Просто забыли или как?

– Никакой силы они не несут. Там не стоит подпись. Там стоит просто слово «согласен».

Комментируя вышеизложенное, Родион Мирошник особо подчеркнул, что это слова дипломатов, которые фактически считаются на Украине лучшими в своём деле.

«Я хочу, чтобы все понимали, прямо вместе вышли эти два интервью, министра иностранных дел и руководителя офиса президента Зеленского, который курирует внешнюю политику. Это люди, которые определяют внешнюю политику, люди, которые по идее суперпереговорщики, которые формируют дискурс внешней политики. И этот человек говорит о том, моя подпись ничего не значит.

Послушайте, может номинально она ничего не значит, но я-то был на этих переговорах, я видел, как люди жали друг другу руки и говорили: «Даже если в нормандском формате Консультативный совет не будет одобрен, мы же его всё равно сделаем? Да, мы же договорились». Я вам практически дословно воспроизвожу диалог, который был в рамках минской площадки. И после этого человек говорит: а что значит моя подпись на документе?», – возмутился представитель ЛНР.

«Так на этом документе не только твоя подпись. Там подпись официального представителя Кучмы, там есть подпись координатора от ОБСЕ, там есть подпись от всех наших сторон. И ты говоришь о том, что эта договорённость ничего не значит! Ни морально, ни юридически. Как можно дальше вести переговоры, о чём-то договариваться, если твёрдости договорённости просто не существует? Можно просто развернуться и сказать: этого всего не существует, мы передумали», – добавил Мирошник.