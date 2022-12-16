Офис президента Украины грозит отправить под трибунал западных лидеров, поддерживающих РФ

16.12.2022  11:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 762
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Россия, Русофобия, Украина


Западные политики, поддерживающие связи с Россией и не желающие помогать Украине, могут отправиться на скамью подсудимых.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики, поддерживающие связи с Россией и не желающие помогать Украине, могут отправиться на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Арестовича, так на Западе будут наказывать тех, кто блокирует поддержку ВСУ и призывают к восстановлению отношений с РФ.

«Международные трибуналы, которые сейчас растут, как грибы, они готовы для специального судебного процесса над военными преступниками из путинской клики, они начнут задаваться вопросами, а так ли уж бескорыстно это вечное блокирование пакетов помощи Украине и так далее. Там же на скамью подсудимых могут присесть не только путинские, но и пособники…

Смотрите, возражальцы и любители показать, что с Путиным можно договориться – степень глубины чистки Европы и коллективного Запада самого себя может зайти очень далеко», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть