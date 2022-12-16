Офис президента Украины грозит отправить под трибунал западных лидеров, поддерживающих РФ

Западные политики, поддерживающие связи с Россией и не желающие помогать Украине, могут отправиться на скамью подсудимых.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, так на Западе будут наказывать тех, кто блокирует поддержку ВСУ и призывают к восстановлению отношений с РФ.

«Международные трибуналы, которые сейчас растут, как грибы, они готовы для специального судебного процесса над военными преступниками из путинской клики, они начнут задаваться вопросами, а так ли уж бескорыстно это вечное блокирование пакетов помощи Украине и так далее. Там же на скамью подсудимых могут присесть не только путинские, но и пособники…

Смотрите, возражальцы и любители показать, что с Путиным можно договориться – степень глубины чистки Европы и коллективного Запада самого себя может зайти очень далеко», – заявил Арестович.