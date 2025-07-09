Офис Тихановской использует душевное состояние её мужа для собственного самосохранения
Агрессивные публичные высказывания не вполне адекватного амнистированного мужа самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской в адрес властей Белоруссии никак не помогут сидящим в тюрьмах змагарам, зато продлят существование сидящего на западных грантах офиса.
Об этом беглый белорусский политолог Павел Усов заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Он начал высказываться в направлении, в котором на протяжении последних лет высказывался офис Тихановской. Давайте санкции, санкции, больше санкций, и тогда Лукашенко выпустит заключенных. Ну не выпустит. Пять лет уже прошло, репрессии продолжаются, люди умирают. Какие санкции? На кого это работает? Понятно, на кого работает. В смысле того, что для офиса эта изоляция Беларуси – это единственная возможность продлить собственное существование.
Потому что, когда западные страны начнут разговаривать с Лукашенко, потребность в существовании офиса, в коммуникациях с ним на том же уровне, как сейчас, отпадет. Это реальная политика – признание Лукашенко как хозяина ситуации. Такого офис допустить не может», – сказал Усов.
По его словам, требования донатов, которые озвучивает Сергей Тихановский, и его обвинения в адрес тех, кто не скинулся, возмущают рядовых неустроенных за границей эмигрантов. Это может завершить карьеру его жены-президентки.
«Отразится, безусловно, отразится. Возникает вопрос, имеет ли офис и сама Тихановская какое-либо влияние на Сергея Тихановского. Эти заявления вредят и переносятся, хотим мы этого или не хотим, на Тихановскую и на деятельность всего офиса. Тихановский ездит со своей женой на встречи в Польшу, Германию.
И возникает вопрос. Множество людей ждет документов годами, чтобы получить легальный статус. А тут легко получается разрешение на выезд из Литвы. Получается, что есть элита, которой доступно решение всех бюрократических вопросов очень быстро, а есть белорусы, которые такие же пострадавшие и не могут документы и визы получить, чтобы находиться в безопасном месте. Возникают проблемы депортации», – сетовал змагар.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: