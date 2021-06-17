Офис Зеленского – Байдену: Требуем 40 млрд долларов для победы над Путиным!

17.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине не хватает членства в НАТО или 40-ка миллиардов долларов помощи от США, чтобы «вымести Россию». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в минской контактной группе Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, США ничего не стоило бы выделить десятки миллиардов долларов на развитие украинской армии.

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«Если бы Байден, Америка решила, что Украина должна победить Путина прямо сейчас, что бы сделала Америка? Что, ей сложно дать нам 40 миллиардов долларов на перевооружение и на резкое повышение нашей боеспособности Вооруженных сил, чтобы мы вымели Российскую Федерацию просто в прямом боестолкновении из Донбасса? Нет. Они делали это во Вьетнаме, делали это в Корее, в Афганистане и много где в других местах», – заявил Арестович.

«Во Вьетнаме они проиграли. И в Афганистане они проиграли», – поправил его депутат Верховной рады, дипломат Олег Волошин.

Однако на советника Зе-офиса этот довод не подействовал – он продолжал требовать денег.

«Если бы они хотели это сделать, они бы это сделали – и вооружение бы дали, и поддержку. Может ли содействовать Америка, чтобы нас прямо завтра приняли в НАТО? Может. Потому что когда они говорят о коррупции, я сразу вспоминаю такие страны, как Албанию, Болгарию, Турцию ту же, которые с точки зрения коррупции, по крайней мере, Албания и Болгария на 2009-й год, когда они вступали, это же примерные были страны в этом смысле. Болгарию называли «главным фиаско европейских и атлантических надежд», потому что фактически в Болгарии повторился сценарий России. Там местное КГБ пришло к власти, и коррупция была такая, что они даже сейчас не знают, как из нее выбираться. Тем не менее. Но почему они этого не делают? Они не делают потому, что не знают, нужно ли им, чтобы мы тут победили Россию. Потому что они не знают, что делать с Россией, – резюмировал Арестович.