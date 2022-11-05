Офис Зеленского: Будем воевать до захвата Крыма и выплаты репараций Россией
Украина будет считать своей победой в противостоянии с Россией выход на границы УССР образца 1991-го года и получение репараций от России.
Об этом во время брифинга с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Также Ермак потребовал гарантии безопасности для Украины в будущем.
«Наша победа четко нами сформулирована. Это возвращение полностью нашей территориальной целостности, это компенсация за все то, что захватчики сделали с нашей страной, это возвращение всех наших людей из плена, которые находятся там.
И это возвращение мира к четкой системы международной безопасности. Тут мы понимаем, о чем говорим — это гарантии безопасности, в которых нуждается Украина, чтобы это никогда не могло повториться в будущем», – заявил Ермак.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.