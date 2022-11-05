Офис Зеленского: Будем воевать до захвата Крыма и выплаты репараций Россией

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Новости Украины

Украина будет считать своей победой в противостоянии с Россией выход на границы УССР образца 1991-го года и получение репараций от России.

Об этом во время брифинга с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также Ермак потребовал гарантии безопасности для Украины в будущем.

«Наша победа четко нами сформулирована. Это возвращение полностью нашей территориальной целостности, это компенсация за все то, что захватчики сделали с нашей страной, это возвращение всех наших людей из плена, которые находятся там. И это возвращение мира к четкой системы международной безопасности. Тут мы понимаем, о чем говорим — это гарантии безопасности, в которых нуждается Украина, чтобы это никогда не могло повториться в будущем», – заявил Ермак.