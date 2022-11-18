Офис Зеленского: «Будем жрать коренья и воевать палками, но не примиримся»
Украина будет голодать и жить без света и благ цивиизации, но даже палками и вилами продолжит воевать с Россией.
Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
По мнению Арестовича, украинское общество не примет перемирия и остановки войны.
«Не примет наше общество, не будет никакого стационара и не будет никакого поражения от России – это совершенно понятно и определено. Рогатками, палками-копалками, камнями, граблями и вилами, но мы будем воевать. Без света, без воды, без еды, без ничего.
Мы будем жрать корни, землю, но мы будем воевать, пока не добьем последнего гада и не выбьем с нашей земли.
Не будет вооружений – перейдем к партизанским формам войны, будут бить партизан – будем диверсионно действовать. Убьют всех, значит, трава поднимется и задушит последнего захватчика», – заявил Арестович.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.