Офис Зеленского: «Будем жрать коренья и воевать палками, но не примиримся»

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Новости Украины

Украина будет голодать и жить без света и благ цивиизации, но даже палками и вилами продолжит воевать с Россией.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, украинское общество не примет перемирия и остановки войны.

«Не примет наше общество, не будет никакого стационара и не будет никакого поражения от России – это совершенно понятно и определено. Рогатками, палками-копалками, камнями, граблями и вилами, но мы будем воевать. Без света, без воды, без еды, без ничего. Мы будем жрать корни, землю, но мы будем воевать, пока не добьем последнего гада и не выбьем с нашей земли. Не будет вооружений – перейдем к партизанским формам войны, будут бить партизан – будем диверсионно действовать. Убьют всех, значит, трава поднимется и задушит последнего захватчика», – заявил Арестович.