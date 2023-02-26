Офис Зеленского: Для захвата Крыма нужно побольше ракет от США

ВСУ захватят Крым быстрее, чем ЛДНР – были бы американские ракеты, способные добить в любую точку на полуострове.

Об этом в интервью DW заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна, и как можно быстрее. Гораздо даже быстрее, чем Донецк и Луганск. Оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определённых условий.

Опять-таки, это как будут запланированы контроперации наши, это объёмы оружия, и это возможность достать на полуострове Крым везде ракетами ATACMS», – заявил Подоляк.