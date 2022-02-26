Офис Зеленского: Это мы будем диктовать условия Путину

26.02.2022  12:08 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что это Украина будет диктовать России условия мира.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил советник главы Офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что это Украина будет диктовать России условия...

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По мнению Подоляка, у Украины сейчас сильные позиции, потому она сможет выставлять свои условия.

«Я не думаю, что после того, что происходит сейчас, у Украины слабые позиции. Даже если начнется переговорный процесс — а он начнется, — Украина будет выдвигать условия. Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях», – заявил Подоляк.

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