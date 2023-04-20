Офис Зеленского глумится: В центре Белгорода взрыв небывалой силы

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Украина издевательски встретила сообщение о взрыве небывалой силы в центре российского Белгорода, граничащего с Харьковской областью. На одной из улиц образовалась воронка диаметром в 20 метров, взрывной волной припаркованный автомобиль забросило на крышу супермаркета, в квартирах выбиты стекла и разрушения. Но, по первым данным, обошлось без жертв.

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Глава зеленского офиса Андрей Ермак одновременно опубликовал в своем блоге изображение ракеты, свиной головы и могилы, вызвав восторг среди бандеровской «спильноты».

«Думаю, что по Белгороду могли применить GLSDB – это управляемая авиационная бомба, которая сочетает в себе возможности ракеты (реактивного боеприпаса) и авиабомбы. Она была разработана путем объединения неуправляемых ракет системы РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб GBU-39. Бомба запускается из системы РСЗО HIMARS, после чего она разгоняется до скорости 900-1200 м/с благодаря реактивному твердотопливному двигателю. Заявленная дальность до 150 км», – предположил бывший замминистра информации Даниил Безсонов.

Иную версию приводит обозреватель Борис Рожин.

«Если судить по размеру воронки в Белгороде, то больше прочего походит на воронку от упавшего «Стрижа».

Также выдвигается версия, что целью атаки была находящаяся неподалеку электроподстанция.

«Это устрашение России перед контрнаступлением ВСУ. Украинские спецслужбы показывают, что они могут взорвать почти все», – считает политолог Сергей Марков.

«Теперь понятно, что Столтенберг привез в Киев – разрешение на обстрел Белгорода», – отмечает его коллега политолог Владимир Корнилов.

«В Белгороде взрыв. Украинский сатанист Ермак хохочет над этим. Пора МО РФ бить по местам, где заседают все эти ермаки с зеленскими. Адреса известны. Банальность. Но, похоже, неисполнимая. Так как не бьют», – изумляется писатель Платон Беседин.