Офис Зеленского грозит Приднестровью: «Анклав должен прекратить существование»

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Украина заинтересована в том, чтобы ПМР больше не было. При этом Киев рассчитывает, что Молдова обратится к нему за помощью как партнёру. Об этом в интервью для румынского портала Hotnews.ro заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

«Приднестровье как криминальный анклав существует только потому, что Россия начала войну в 1992 году, получив таким образом возможность иметь почву для дальнейших нападений на суверенную страну Молдову», – заявил Подоляк.

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(Примечание ПН. Напомним, что на стороне Приднестровья в 1991 – 1992 годах воевали УНСО и другие украинские радикально-националистические организации. Они тоже сражались в интересах России?).

Молдова, по его словам, имеет полное право решать эту военным либо дипломатическим путём. Украина, отметил Подоляк, заинтересована в том, чтобы не возникло новых конфликтов и «прекратили существование криминальные анклавы».

«Да, мы в этом заинтересованы, но опять же, это вопрос, связанный с суверенной политикой Республики Молдова. Молдова решит свою проблему в одиночку либо вместе со своими партнерами. Надеюсь, что партнерами будут Европа, США, а при необходимости – и Украина. Мы будем способствовать тому, чтобы Молдова избавилась от ненужных ей конфликтов», – заявил украинский чиновник.

Он отметил, что приоритетной задачей для Украины на сегодняшний день является не Приднестровье, а «уничтожение военного потенциала России».

«Украина категорически заинтересована в максимальной поддержке со стороны европейских стран в нашей оборонительной войне. Нам нужны ресурсы. Мы должны сосредоточить все ресурсы на уничтожении военного потенциала России», – заключил Подоляк.