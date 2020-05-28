Офис Зеленского ищет спасение от «референдумов и военторга»

28.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

У президента Украины Владимира Зеленского нацелены на полноправное членство страны в НАТО.

Об этом, как утверждает собкор «Коммерсанта» в Киеве, заявил осведомленный о положении дел в офисе президента Украины источник, давая оценку новой годичной программе евроатлантической интеграции Украины, подписанной Зеленским.

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Собеседник издания уверяет, что президент и его команда нацелены на полноценное сотрудничество с НАТО и ЕС, а не просто дежурно продлевают действие совместной программы.

«Альтернативы нет. Или партнеры с Запада, или захватчики с Востока. 2014 год это прекрасно продемонстрировал. Зеленский за год работы избавился от иллюзий насчет готовности Москвы к миру и, думаю, уже лично убедился в том, что только полноценное членство в НАТО станет гарантией от проведения новых «референдумов» под присмотром солдат без опознавательных знаков с купленными в военторге пулеметами», — сказал источник.

При этом он признал, что не только членство Украины в НАТО, но и получение предшествующего этому плана действий (ПДЧ) пока еще в отдаленной перспективе. Отказываются называть какие-либо сроки и в НАТО.