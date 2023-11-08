Офис Зеленского ищет возможность избавиться от Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский в канун выборов попытается избавиться от всех, кто может составить ему конкуренцию, в том числе от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом на канале «Newsroom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В офисе президента довольно нервно воспринимают популярность Залужного. Нравится это или нет, но они видят в Залужном реального конкурента действующего президента. Поэтому сейчас начинается кампания поиска каких-то ошибок, которые мог допустить главнокомандующий. Но ангелов среди нас нет, и при желании можно найти какие-то ошибки в работе в том числе и главнокомандующего ВСУ. Но делать это сознательно и выдавать в гипертрофированной форме как причину неудач на фронте – это просто подло. Но это присуще этой команде [Зеленского], и другого я от них не жду», – сказал Тука.

Он подчеркнул, что киевские политики пойдут на любую подлость, чтобы в канун выборов избавиться от потенциального конкурента.

«С каждым днём поступает всё больше информации, в том числе и от членов этой зелёной команды, что они готовятся к выборам. А значит, им надо избавляться от потенциальных конкурентов. Это законы политической борьбы. Про честность и порядочность в политике – это вообще не про нашу страну, любая избирательная кампания у нас – просто образец всех негативных технологий. И лишиться от такого влиятельного конкурента, как Валерий Залужный, накануне старта избирательной кампании – это в стиле тех людей, которые ведут Владимира Зеленского», – подытожил бывший чиновник.