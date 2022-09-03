Офис Зеленского: Крым кишит нашей агентурой, диверсий будет ещё больше
Власти Украины сформировали целую сеть террористического диверсионного движения на территории Крыма.
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте не будем забывать, что мы украинцы. Это очень классные люди, которые даже в самых тяжелых условиях найдут возможность сообщить информацию, которая поможет деоккупировать территорию и, главное, взять плату с людей, которые восемь лет издевались над проукраинскими гражданами Крыма. Крым – это Украина.
Нету никаких уже ни у кого сомнений, что Крым – это абсолютно юридически, и де-факто скоро будет Украиной. Это очень важно. Это очень важно доработать именно сейчас при такой интенсивности войны.
Соответственно, есть консенсус глобальный, я имею в виду цивилизованных стран. Если допустим до 24 февраля этого консенсуса не было, многие страны говорили: «Ну да, извините, конечно, юридически Крым ваш, но де-факто России, давайте как-то осторожно с этим смиримся». Сейчас есть консенсус в другую сторону. Они говорят однозначно: «Конечно же, Крым ваш юридически. Вы можете фактически делать те же мероприятия по деоккупации, которые вы будете делать на любой другой территории, оккупированной российской армией», – заявил украинский чиновник.
Он пообещал, что осуществлённые диверсии в Крыму – это только начало.
«Там люди понимают, что – все: идет одностороннее движение. Оно будет идти до увеличения только актов протеста. Это и диверсионная работа основательная, и партизанская работа основательная, и крымские татары основательно проявляют свои протесты и настроения.
И, безусловно, мы и раньше получали уже сообщения от наших людей, там целая сеть сформирована, которые говорили, где находятся те или иные склады, где находятся те или иные преимущественные пути, локализованные пути движения техники, где находятся станции передержания людей, которые выводятся на какое-то время для того, чтобы провести доукомплектацию.
За последние три недели произошло порядка 12 крупных эксцессов уже в Крыму крупных, такие как Джанкой, Новофедоровка и целый ряд других. Я не говорю о мелких. Которые позволяют сказать, что в Крыму начинается масштабная операция, единая, целая операция по деоккупации с разрушением всей тыловой логистической инфраструктуры снабжения российской армии», – добавил советник главы офиса президента Украины.
Спасибо!
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