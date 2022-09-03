Офис Зеленского: Крым кишит нашей агентурой, диверсий будет ещё больше

Власти Украины сформировали целую сеть террористического диверсионного движения на территории Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте не будем забывать, что мы украинцы. Это очень классные люди, которые даже в самых тяжелых условиях найдут возможность сообщить информацию, которая поможет деоккупировать территорию и, главное, взять плату с людей, которые восемь лет издевались над проукраинскими гражданами Крыма. Крым – это Украина.

Нету никаких уже ни у кого сомнений, что Крым – это абсолютно юридически, и де-факто скоро будет Украиной. Это очень важно. Это очень важно доработать именно сейчас при такой интенсивности войны.

Соответственно, есть консенсус глобальный, я имею в виду цивилизованных стран. Если допустим до 24 февраля этого консенсуса не было, многие страны говорили: «Ну да, извините, конечно, юридически Крым ваш, но де-факто России, давайте как-то осторожно с этим смиримся». Сейчас есть консенсус в другую сторону. Они говорят однозначно: «Конечно же, Крым ваш юридически. Вы можете фактически делать те же мероприятия по деоккупации, которые вы будете делать на любой другой территории, оккупированной российской армией», – заявил украинский чиновник.