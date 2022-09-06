Офис Зеленского: МАГАТЭ не должна выяснять, откуда прилетели ракеты на ЗАЭС

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Новости Украины

Украина не верит в то, что отчет комиссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую атомную станцию, будет для Киева позитивным.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Подоляка, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавлявший делегацию, должен был занять четкую проукраинскую позицию, а не смотреть, откуда на АЭС прилетали ракеты.

«Я сомневаюсь, что МАГАТЭ будет жестко комментировать все это. Давайте дождемся, конечно, будет отчет, я надеюсь, что хотя бы какие-то цифры он будет содержать в себе. Я имею в виду не просто рассказ о том, как туда прилетают какие-то ракеты неустановленные, что мы видели в репортажах оттуда, и я надеюсь, что МАГАТЭ покажет нам инженерную или ядерно-физическую составляющую того, что происходит с реактором, с контурами защиты, с машинными залами, залами управления и так далее, и тому подобное. После этого мы с вами окончательно примем решение по поводу того, была ли миссия успешна или неуспешна», – сказал советник.

«Я склоняюсь к однозначному принятию решения, что миссия, все-таки, неуспешна, потому что я не услышал слова господина Гросси, а он уже несколько раз комментировал все, что там видел, внятной позиции. Я вижу желание таких организаций пропетлять между капельками. Так не бывает – либо черное, либо белое», – заявил Подоляк.

Напомним, в день визита миссии на станцию, Украина, как утверждает Минобороны РФ, предприняла попытку захвата объекта, перебросив через Днепр в Энергодар диверсионные группы. При этом, несмотря на ведущиеся в городе боевые действия, делегация не отказалась от своих планов и прибыла на АЭС.