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В ООН собирается заседание по поводу применения Россией по Украине ракет, якобы закупленных у подсанкционной Северной Кореи. Однако от очередной принятой резолюции толку не будет, зато «западные партнёры» зафиксируют, что Украина противостоит нескольким странам и обязательно увеличит поставки вооружений Киеву.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что 10 января члены Совбеза собираются обсудить поставки КНДР России баллистических ракет.

«Россия, которая заявлялась как страна с могучим военным потенциалом, выяснилось, что у неё вообще ничего нет, и она сегодня должна где-то что-то брать, снаряды или ракеты, в третьих странах. Причём, в каких странах? В отсталых. Второе, конечно, никакой действенной пользы от резолюции не будет. Потому что, к сожалению, нет сегодня у международного права инструментов принуждения той же Северной Кореи, чтобы она выполняла резолюции даже ООН. Ну, не хочет она выполнять и не выполняет», – прокомментировал Подоляк.

Однако он указал на то, что теперь Украине обязательно увеличат поставки вооружений.

«Это позволит более эффективно работать на международных площадках Украине. И даже не Украине, а многим странам, которые входят в проукраинскую коалицию, они будут сами настаивать на том, что, смотрите, ну это уже просто…давайте увеличивать помощь, противоракетную, прежде всего. Украина имеет право на оборону, согласно Уставу ООН, давайте увеличивать. Смотрите, это уже третья страна, которая непосредственно принимает участие…или даже четвёртая! Давайте не забывать территорию Белоруссии, дроны Ирана, ракеты и снаряды Северной Кореи, это уже четвёртая, которая принимает непосредственное участие в атаке на суверенные права и суверенную территорию Украины. И это действительно увеличит помощь, это дополнительный аргумент для людей, которые сомневаются, необходимо ли помогать Украине», – уже подсчитывает «откаты» и «распилы» западных траншей Зе-советник.