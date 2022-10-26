Офис Зеленского: Мы воюем за лозунги на американских флагах

26.10.2022  11:15 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, США, Украина
Новости Украины

Для Соединенных Штатов очень принципиально, чтобы Украина победила Россию, которая не должна существовать в таком виде.

Об этом в  эфире телеканала 1+1 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Соединенных Штатов очень принципиально, чтобы Украина победила Россию, которая не должна существовать в...

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«Для Соединенных Штатов принципиально, чтобы Украина победила, потому что это фундаментальная ценность для Соединенных Штатов. А они всегда рядом с победителями. Украина сегодня – образцовая страна, которая защищает то, что всегда было написано на флагах Соединенных Штатов, – свободу и демократию как таковые», – заявил Подоляк.

Он также повторил, что задачей Украины является «развал России».

«Мы доказали, что в таком виде Российская Федерация не может дальше существовать. Мы собрали определенную коалицию продемократических стран, и таким образом сегодня ключевой вопрос – не просто победит Украина или Россия, это вопрос, победит система демократическая или авторитарная. И если победит авторитарная, тогда гегемония демократии падет», – резюмировал чиновник.

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