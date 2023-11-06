Офис Зеленского начал выкручивать руки Залужному

Офис президента Украины пытается устранить всех, даже потенциальных конкурентов Владимира Зеленского на возможных выборах главы государства.

Таким образом, в Офисе ослабляют Залужного, рейтинг которого позволяет конкурировать с Зеленским.

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявила журналистка антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда», член общественного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что сейчас происходит на уровне отставки Хоренко – командующего Сил специальных операций, когда она не была согласована с Залужным (и мои источники говорят об еще одном возможном кадровом решении, не очень хорошем, но по очень важному направлению), это уже выглядит как то, что офис президента начинает заламывать Залужному руки в другом месте, где он мог бы это делать», – сказала Николаенко.

По ее словам, в прошлом году офис президента не раз пытался заменить Залужного лояльным Зеленскому командующего сухопутными войсками Александром Сырским.

«На самом деле единственное, что тогда сдержало офис президента, как говорят мои источники, это позиция Соединенных Штатов, которые просто сказали, что подобные действия недопустимы. Но, к сожалению, у нас в офисе президента есть люди, которые понимают, что их статус, их зарплаты, не очень формальные капитальные поступления напрямую зависят от срока их нахождения при власти.

И они считают своей миссией уничтожение даже на упреждение потенциальных политических конкурентов президента. Из того, что меряют наши социологи, из этих данных можно видеть, что Залужный остается главным конкурентом президента на потенциальных будущих выборах», – заявила Николаенко.