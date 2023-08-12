Офис Зеленского: «Нас устроит только капитуляция России»

Игорь Шкапа.  
12.08.2023 12:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Только победа Украины на поле боя будет означать окончание войны, и только Киеву решать, какими будут параметры этой победы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил замглавы офиса президента Украины, дипломатический советник главы украинского государства Игорь Жовква.

Только победа Украины на поле боя будет означать окончание войны, и только Киеву решать,...

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У него поинтересовались, обсуждалось ли будущее России в переговорах Киева с другими странами во время двусторонних встреч на полях саммита в Джидде.

«Мы точно на двусторонних встречах не обсуждаем будущее России. Во-первых, это не очень интересно. Во-вторых, честно, не было на это времени. Я даже не припоминаю таких разговоров. Поэтому нет — не говорили. Пусть они сами о себе говорят, а нам надо делать свое дело, побеждать и приносить мир в Украину», – сказал Жовква.

В свою очередь издание спросило, как он видит фиксацию завершения войны.

«Капитуляция России», – безапелляционно заявил представитель офиса президента Украины.

При этом он добавил, что Киеву вообще неинтересно, какое в России будет правительство, министр иностранных дел или обороны.

«У них же все равно агрессивное поведение у всех, от главного лица — до тех, которые занимают должности и говорят о том, что они на что-то влияют. Какая разница, кто будет от России за столом переговоров? Они должны зафиксировать окончание войны. А это означает какой-то документ.

А окончание войны в нашем понимании и партнеров – это победа. Что такое победа – определяет Украина для себя. Вот и все. Поэтому, кто там будет сидеть, – не знаю. Но кто-то будет, наверное», – резюмировал Жовква.

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