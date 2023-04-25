Офис Зеленского назначил кураторов контрнаступления

Офис президента Украины сформировал так называемых кураторов предстоящего контрнаступления ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает антироссийский пропагандистское интернет-издание «Украинская правда».

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«Мир любит победителей. Поймите, если мы в ходе контрнаступления покажем успех и способность побеждать, то это будет ключевым в готовности наших партнеров в дальнейшем нам помогать. Без побед удержать поддержку будет очень сложно. Поэтому нужно побеждать», – сказал изданию не под запись один из в окружении главы президентского офиса Андрея Ермака.

Издание обращает внимание, что в начале апреля в офисе президента прошла непубличная встреча, участие в которой приняли более 10 человек: несколько заместителей главы офиса президента, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из государственной банковской и энергетической сфер, нескольких министров и депутатов.

«На встрече глава ОПУ рассказал присутствующим, что для каждого из них есть персональная большая задача от президента: Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления. После краткого доклада Ермака его советница Дарья Заровна раздала каждому присутствующему по несколько листов бумаги с инфографикой о нуждах их бригад.

В сущности, в ОПУ сами решили, кому и какую бригаду поручить. Участники же встречи отвечают за быстрое комплектование – чего бригадам не хватает, должно быть найдено «куратором». Равно как и где, но вопросы должны быть закрыты», – отмечается в публикации.

Один из членов команды президента называет это «хорошей идеей Зеленского».

«Это его люди, и они смогут реально быстро помочь военным. И президент еще и получает другой канал связи с этими бригадами напрямую, поэтому никакой военный или чиновник не сможет докладывать на Банковую, что все прекрасно, когда на самом деле там у него реальные проблемы. И это вы себе даже не представляете какой плюс», – говорит собеседник издания.

При этом в офисе президента убеждают, что такой подход к комплектованию бригад никак не свидетельствует о недоверии к военным, призван максимально им помочь.

«Многие чиновники и менеджеры точно знают, как правильно и быстро настроить цепочки поставок того, что нужно бригадам здесь и сейчас. Вы же понимаете, что очень часто речь идет о политических связях внутри страны и за рубежом. Это все должно ускорить оснащение бойцов и получить параллельный канал связи со стороны рядовых бойцов», – описывает ситуацию истчоник в окружении Зеленского.