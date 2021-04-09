Офис Зеленского не хочет насильно депортировать русских из Крыма

09.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Киевский режим обещает не депортировать из Крыма русских, переселившихся на полуостров после 2014 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Левый берег» заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

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У него поинтересовались, каким он видит будущее Крыма, если он верн6тся в состав Украины – автономная территория или часть унитарного государства.

«Хороший вопрос. Не знаю, пока не готов вам на него ответить. Думаю, после деоккупации Крым все равно будет иметь свою специфику. Этот регион останется уникальным. Пока такой ответ», – избежал конкретики Жовква.

«Россия переселила на территорию Крыма около полумиллиона русских – все для того, чтобы изменить этнический состав полуострова. Допустим, завтра мы возвращаем Крым, а там – полмиллиона русских минимум. И что с ними делать? Мы же не можем – учитывая права человека – просто их депортировать. Как этот вопрос следует решать?», – спросило издание.

«Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как русские. Этого допустить нельзя», – ответил замглавы офиса президента Украины.