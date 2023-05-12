Офис Зеленского: нужно жестко поставить условия существования российского государства

Анатолий Лапин.  
12.05.2023 10:13
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


После распада СССР Запад должен был провести демилитаризацию России, пересчитав и взяв под контроль все ее ракеты.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После распада СССР Запад должен был провести демилитаризацию России, пересчитав и взяв под контроль...

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По мнению Подоляка, сегодня эту «ошибку» исправляет Украина.

«Мы сегодня проводим ту работу, которую должны были сделать вместе с партнерами по демилитаризации России, которая не была сделана в 90-е годы.

Мы можем об этом долго говорить, но мне кажется, что вся природа российского экспансионизма и шовинизма – это невыполненное домашнее задание в 90-х, когда все почему-то считали, что нужно России оставить ядерные арсеналы бесконтрольно, оставить огромное количество ракет большой дальности и вообще делать вид, что Россия имеет право держать такую армию, как она держала.

Мне кажется, что это нужно было сделать так, как это было сделано после Второй мировой с рядом стран», – сказал чиновник.

«То есть должна быть ограничена армия, нужно, чтобы у них четко было зафиксировано количество ракет определенной дальности, это все должно было быть под контролем. И это должно было быть не в виде СНВ-2, CНВ-3 и тому подобное.

Нужно было немного иначе – нет, безусловно, в истории прошлого, есть только будущее, потому я считаю, что после этой войны нужно будет более жестко поставить условия существования российского государства как такового с точки зрения милитарной составляющей», – заявил Подоляк.

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